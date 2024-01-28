Следователи рассказали подробности трагедии в трубном цеху в Лениногорске

Фото: Пресс-служба СУ СКР по РТ

Следователи рассказали подробности ЧП в трубном цеху в Лениногорске.

Напомним, в минувший четверг в одном из производственных цехов погибла 54-летняя женщина. По версии следствия, во время погрузочных работ женщина оказалась в опасной близости от поднимаемых при помощи крана металлических труб. В какой-то момент три из них сорвались и упали на женщину. В результате она получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.

«В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности при производстве работ», – сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Возбуждено дело о нарушении правил охраны труда.