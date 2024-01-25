Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Лениногорском цеху комплектовщицу раздавило сорвавшимися с погрузчика трубами
В Лениногорске в трубном цеху ООО «ТМС-ГРУПП» произошел несчастный случай со смертельным исходом, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По предварительной информации, сегодня утром в цеху на Чайковского с башенного крана сорвались несколько металлических труб и насмерть придавили 54-летнюю комплектовщицу.
На место происшествия выезжал Лениногорский городской прокурор Алексей Панишев. Организована проверка соблюдения требований охраны труда. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников