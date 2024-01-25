В Лениногорском цеху комплектовщицу раздавило сорвавшимися с погрузчика трубами

В Лениногорске в трубном цеху ООО «ТМС-ГРУПП» произошел несчастный случай со смертельным исходом, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По предварительной информации, сегодня утром в цеху на Чайковского с башенного крана сорвались несколько металлических труб и насмерть придавили 54-летнюю комплектовщицу.

На место происшествия выезжал Лениногорский городской прокурор Алексей Панишев. Организована проверка соблюдения требований охраны труда. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.