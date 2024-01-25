Возбуждено уголовное дело по факту трагедии на трубном цеху в Лениногорске

По факту трагедии со смертельным исходом, которая прозошла в трубном цехе Лениногорска, возбуждено уголовное дело, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Уголовное дело возбуждено о нарушении правил охраны труда. Расследование взято на контроль в прокуратуре.

Напомним, в Лениногорске в трубном цеху ООО «ТМС-ГРУПП» с башенного крана сорвались несколько металлических труб и насмерть придавили 54-летнюю комплектовщицу.