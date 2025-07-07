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Происшествия 7 июля 2025 16:32

Следком раскрыл обстоятельства гибели экс-министра транспорта Старовойта

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Тело бывшего министра транспорта Романа Старовойта нашли в личном автомобиле. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением», – говорится в заявлении.

Сейчас на месте происшествия работают следственные органы, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Основная версия гибели бывшего министра транспорта Старовойта – самоубийство, сообщили в СКР.

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