Следком раскрыл обстоятельства гибели экс-министра транспорта Старовойта

Тело бывшего министра транспорта Романа Старовойта нашли в личном автомобиле. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением», – говорится в заявлении.

Сейчас на месте происшествия работают следственные органы, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Основная версия гибели бывшего министра транспорта Старовойта – самоубийство, сообщили в СКР.