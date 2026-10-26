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Происшествия 26 октября 2026 18:59

Двое детей и женщина отравились газом за минувшее воскресенье в Татарстане

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Двое детей получили отравление газом в доме № 43 по улице Мусы Джалиля в Бугульме в минувшее воскресенье. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госжилинспекции РТ.

«В результате отравления были госпитализированы двое детей 2009 и 2011 годов рождения», – рассказали агентству в ведомстве.

Предварительный диагноз – отравление легкой степени тяжести, причина происшествия устанавливается. Газоснабжение будет восстановлено только после полной проверки работоспособности вентканалов и дымоходов.

Кроме того, в тот же день в доме №6 по улице Больничной в Альметьевске отравление газом получила женщина. От госпитализации она отказалась.

Во время обследования в доме выявили выявлено отсутствие тяги в дымоходе и самовольное подключение газового водонагревателя. Газовая колонка была полностью отключена, а труба заварена. Возможно, причиной плохого самочувствия стало именно это самовольное вмешательство в работу газового оборудования, предполагают в ГЖИ РТ. Газоснабжение восстановят после проверки вентканала и дымоходов управляющей компанией.

#отравились газом #отравление газом #Госжилинспекция РТ
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