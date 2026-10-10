В Татарстане продолжают ремонтировать газопроводы в многоквартирных домах

В Татарстане за девять месяцев 2026 года произошло 37 происшествий, связанных с отравлением угарным газом. Пострадали 65 человек, еще 10 погибли. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов на республиканском совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В нем также участвовали председатель Государственного Совета Фарид Абдулганиев и Премьер-министр республики Алексей Песошин.

По словам Усманова, несмотря на принимаемые меры и снижение числа происшествий с отравлением угарным газом в последние годы, за девять месяцев текущего года их количество превысило показатели аналогичного периода прошлого года. При этом число случаев со смертельным исходом выросло в несколько раз.

«Газпром трансгаз Казань» ежегодно проводит техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, чтобы поддерживать его в исправном состоянии. За девять месяцев 2026 года специалисты выполнили такие работы у более чем 1 млн абонентов. Однако 10 тыс. потребителей не предоставили доступ к оборудованию.

Вместе с Государственной жилищной инспекцией Татарстана компания добивается того, чтобы нарушители допускали специалистов для проверки. С начала года в ГЖИ направили 793 материала о недопуске. К административной ответственности привлекли 389 абонентов, общая сумма штрафов составила 2,4 млн рублей.

Отдельно Усманов рассказал о работе независимых газораспределительных организаций в Татарстане. С 1 марта 2026 года они обязаны обслуживать газовое оборудование в домах жителей и обеспечивать аварийно-диспетчерское обслуживание. Сейчас такие организации работают с 3 914 абонентами, обслуживают 125,16 км распределительных газопроводов и 12 коммунально-бытовых объектов.

При этом, как отметил глава «Газпром трансгаз Казань», за короткий период работы независимых организаций выявили случаи нарушения законодательства, связанные с несвоевременным аварийным обслуживанием потребителей. По его словам, такие ситуации создают угрозу безопасности жителей на территориях, за которые отвечают эти компании.

Еще одной проблемой остаются дымовые и вентиляционные каналы в многоквартирных домах. При длительной эксплуатации их герметичность нарушается, что повышает риск отравления угарным газом. Управляющие организации восстанавливают каналы во время текущего и капитального ремонта, однако такие меры дают лишь временный результат и не устраняют угрозу полностью.

Сотрудники «Газпром трансгаз Казань» во время плановых проверок особое внимание уделяют наличию тяги в дымовых и вентиляционных каналах. Если тяги нет, газовое оборудование в квартире или весь дом отключают от газоснабжения. На сегодняшний день из-за таких нарушений отключили 1 136 проточных газовых водонагревателей в 146 многоквартирных домах.

Компания также продолжает выявлять нарушения при эксплуатации фасадных газопроводов многоквартирных домов. Собственники помещений возводят на трубах различные конструкции, которые мешают специалистам проводить плановое обслуживание. За прошедшие месяцы 2026 года выявили 671 такое нарушение, из них 372 уже устранили.

Совместно с Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана компания формирует планы по замене изношенных газопроводов в многоквартирных домах в рамках капитального ремонта. С начала года отремонтировали фасадные газопроводы в 58 домах, работы еще в четырех продолжаются.

Перед началом отопительного сезона в республике также усиливают профилактическую работу по безопасному использованию газа в быту. Специалисты проводят разъяснительные мероприятия как среди взрослых, так и среди школьников. Главная задача – с раннего возраста сформировать у детей навыки правильного и безопасного обращения с газом.