Слабый ветер и жара до 32 градусов ожидаются в Татарстане

Завтра, 5 июля, в Татарстане сохранится аномально жаркая и сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность, осадков при этом не ожидается. Прогнозируется ветер переменных направлений силой от 2 до 7 м/с.

В ночные часы температура воздуха составит от 13 до 18 градусов тепла (в Казани — от +16 до +18). Днем воздух прогреется до +27, +32 градусов (в столице РТ — до +29, +31 градуса).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что метеоролог Казанского федерального университета Юрий Переведенцев предупредил о 30-градусной жаре в ближайшую декаду. Минсельхозпрод Татарстана готовится к введению режима ЧС из-за засухи.