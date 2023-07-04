Метеоролог КФУ предупредил о 30-градусной жаре в ближайшую декаду

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Аномальная жара задержится в столице Татарстана как минимум на первую декаду июля. Среднесуточная температура всю неделю будет выше климатической нормы на 4-5 градусов. Об этом «Татар-информу» сообщил профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«В Казань пришла аномальная жара, сейчас среднесуточная температура на 4-5 градусов выше нормы. В норме она должна составлять 20 градусов тепла. Фактически в дневные часы на этой неделе воздух в городе прогревается до 29–32 градусов тепла», — рассказал исследователь.

Собеседник агентства отметил, что аномальное тепло объясняется антициклональным характером погоды. Идет сильный прогрев, нет облаков, светит яркое солнце.

«Июль — самый жаркий месяц в году. У нас длительное время господствует антициклональная погода, благодаря которой в июне в Казани выпало всего лишь 9 миллиметров осадков при норме в 60 миллиметров. На этой неделе дождей тоже не ожидается», — добавил представитель КФУ.

В норме среднемесячная температура в июле в Казани составляет 20-21 градус тепла, а норма осадков — 67 миллиметров. По прогнозу Гидрометцентра России, месяц будет очень жарким, ожидается недобор осадков. Характер погоды изменится и жара спадет, если придет циклон, но в ближайшее время таких перемен не ожидается.

«Москву залило дождями, но из-за этого антициклона дожди не могут пробиться к нам», — пояснил Переведенцев.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в среду, 5 июля, по республике ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +13, +18 градусов, а днем — от +27 до +32 градусов.

В четверг, 6 июля, на территории региона будет малооблачно, без осадков. Ветер слабый, северо-западный. Температура воздуха ночью составит 14–19 градусов тепла, в дневные часы воздух прогреется до 28–33 градусов.

В пятницу, 7 июля, также будет малооблачно и без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный. Температура воздуха в темное время суток составит 15–20 градусов тепла, а днем ожидается от +30 до +35 градусов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минсельхоз Татарстана готовится к режиму ЧС из-за засухи.