Слабый ветер и 30-градусный мороз ожидают татарстанцев днем 10 января

Утром 10 января на территории Татарстана ожидается от −32 до 37 градусов, местами температура может опуститься до −41. Об этом напоминает Гидрометцентр РТ.

Ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. По данным синоптиков, днем температуры воздуха составят от −25 до −30 градусов. Также прогнозируются гололедица и слабый ветер переменных направлений.

Согласно интерактивной карте наблюдений, сейчас столбики термометров в Казани показывают в среднем 27,4–28,5 градусов со знаком минус, по республике температуры колеблются от -34,4 (метеостанция Антоновка, Спасский район) до -24,1 градуса (метеостанция Елабуга).

Ранее профессор КФУ рассказал, что настолько холодной погоды в Казани не было уже 36 лет. Тем не менее, обещают синоптики, уже к выходным в РТ «потеплеет» до -20 градусов.