К выходным в Татарстане «потеплеет» до −20 градусов

В ближайшие дни в Татарстане сохранится аномально холодная погода, однако к выходным она станет более мягкой. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Так, завтра температуры воздуха ночью и утром составят от −32 до −37 градусов, местами столбики термометров понизятся до −41. Днем ожидается от −25 до −30 градусов. Осадков не ожидается, прогнозируется слабый ветер и гололедица.

На следующий день ночные и утренние температуры достигнут 29–34 градусов ниже нуля, местами — до −38, днем прогнозируется от −17 до −22, на востоке — до −25.

«В дальнейшем, 12-14 января, направленность воздушных потоков постепенно поменяется — северный, северо-восточный ветер сменится западным, и морозы будут постепенно ослабевать», — отмечают синоптики.

Так, ночью 12 января столбики термометров покажут от −19 до −24 градусов, в восточных районах — до −28, а днем — от −10 до −15 градусов, на востоке РТ — до −19. 13-го и 14-го числа ночью прогнозируется от −15 до −20 градусов и от −10 до −15 градусов днем.