Sky News: Великобритания запретит ввоз алмазов, меди, алюминия и никеля из РФ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в рамках нового пакета санкций против России объявит о запрете поставок российских алмазов в Соединенное Королевство. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Новые рестрикции предполагают замораживание экспортного рынка алмазов на сумму 4 млрд долларов. Запрещен окажется также импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения.

Кроме того, ограничения будут введены против 86 людей и компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом (при этом планируемые новые санкции Соединенных Штатов затронут примерно 300 людей, фирм, кораблей и самолетов).

«Санкции, введенные против России Великобританией и ее партнерами по „Группе семи“, оказывают явное и прогрессивное влияние на снижение уровня военных усилий [Президента РФ Владимира] Путина», — уверен Сунак, находящийся сейчас в Хиросиме на саммите «Семерки».

Впрочем, агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления G7 замечает, что другие входящие в группу страны не запретят полностью поставки алмазов. Эти государства будут работать над тем, чтобы «ограничить торговлю и использование добытых, обработанных или произведенных» в РФ минералов и координировать соблюдение санкционных мер, в том числе «с помощью технологий отслеживания».

Крупнейшая российская алмазодобывающая компания «Алроса» уже находится под блокирующими санкциями США. Британия также успела ввести против нее ограничения.