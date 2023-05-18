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Экономика 18 мая 2023 23:45

Новые экспортные ограничения США коснутся 70 российских предприятий

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В новый пакет санкций Вашингтон планирует включить около 300 компаний, лиц, судов и самолетов, экспортные ограничения коснутся 70 предприятий России и других стран. Об этом рассказал высокопоставленный представитель американской администрации, передает РИА Новости.

«Соединенные Штаты объявят существенный пакет, мы обновим экономическое давление на Россию, продолжим расширять экспортные ограничения, чтобы России были еще труднее поддерживать свою военную машину», – утверждает источник.

Чиновник отказался привести подробности, но уточнил, что новые ограничения будут введены в том числе в отношении компаний, задействованных в попытках обойти действующие санкции в Европе, на Ближнем Востоке и Азии.

«Это будет значительным усилием, которое существенно ограничит доступ России к товарам, необходимым для поддержания боевых возможностей», – заключил представитель американской администрации.

#антироссийские санкции
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