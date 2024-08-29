«Скоро наступит мир»: боец Зверь рассказал о службе и кошках на передовой

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Военнослужащий с позывным Зверь из Набережных Челнов защищает интересы России на передовой. Когда боец был в отпуске, он рассказал не о боевых действиях, а о быте. Так, он поведал, как вместе с товарищами угощал жителей новых регионов страны чак-чаком. Ведь волонтеры республики всегда присылают медовое лакомство. Поведал и о кошке, которая помогает бороться с грызунами.

«В сентябре 2022 года была объявлена мобилизация. Пришла повестка. Все, как нормальные люди, мы пошли защищать нашу Родину. Также все соседи, кого позвали, все пошли, никто не отказался. Опять же, я сам офицер. Здесь этим уже все сказано. Да, в свое время был в Чеченской кампании. Ну и здесь никуда не денешься, пошли защищать, еще раз повторю, свою Родину, своих родных, всех знакомых и всех жителей нашей страны», — заметил боец.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

По словам Зверя, обстановка была напряженная, люди опасались и сейчас боятся, лишь бы чего не случилось.

«Помогаем как можем: продуктами, водой. Местные жители обращаются к нам за помощью, мы никогда им не отказываем, стараемся всем помочь. Помогаем администрациям. Что-то из продовольствия поставляем, чтобы они раздавали своим односельчанам. Занимаем, освобождаем территории. Все идет, движется помаленьку вперед, скоро наступит мир», — поделился своим видением челнинец.

На освобожденных территориях люди живут в своих домах, засаживают огороды, занимаются сельским хозяйством. Но пока живут с опаской, говорит военнослужащий.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Против России выступают не только ВСУ, но и наемники со всех стран. «Им без разбору, куда они попадут. Им лишь бы куда-то выстрелить, попасть, чтобы было как можно больше гибели. Также травят воду, продукты, присылают разными хитрыми ухищрениями: авиабомбы, лепестки — все разбрасывают. Им без разницы: свои, не свои, мирные, не мирные. Даже по машинам мирных жителей дронами долбят. Военные, не военные — всех подряд», — рассказал Зверь.

По его словам, полк сформировался очень хороший, все друг другу помогают.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Никто никому не отказывает, в беде никто никого не оставит никогда, люди у нас все возвращаются. У нас очень хорошее командование, все друг друга уважают. Армия есть армия. Она сплачивает народ, мы живем в большой мужской семье. То есть это наша вторая большая семья, каждый день друг с другом. Все для всех общее. Вместе, бывает, и готовим, и проводим какие-то мероприятия», — поделился Зверь тонкостями быта на передовой.

Также он рассказал, что гуманитарная помощь приходит к бойцам постоянно: и город обеспечивает, и предприятия по запросам.

«Никто никогда не отказывал. И детские письма приходят, читаем, конечно. Вешаем у себя в блиндаже рисунки, письма. Конечно, довольны, когда знаешь, что люди все-таки помогают, думают о нас», — поделился военный.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Кошки нам помогают от мышей — это самое главное. Мышей у нас нет, потому что практически в каждом блиндаже есть кошки, котята. Наша кошка приехала из Луганской республики. <...> Вот она, с нами. Принесла еще котят. Их раздали, все довольны. Зовут Маруся. Она уже тоже как член семьи», — рассказал боец.

Зверь убежден: победа будет за Россией. «Это однозначно, потому что мы воюем за нашу Родину, за наших людей, у нас есть идея. ВСУ-шники воюют не за идею, им ничего не нужно. Мы все очень благодарны всем челнинцам, вообще всей России за вашу помощь, за то, что про нас не забываете», — заключил боец.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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