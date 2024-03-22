«Скорбим с Москвой»: мэрия Казани соболезнует близким погибших в «Крокусе»

Мэрия Казани выразила соболезнования родным и близким погибших при теракте в московском ТЦ «Крокус-Сити».

«Глубоко потрясены трагедией в «Крокус Сити Холл». Скорбим вместе с жителями Москвы и области. Наши соболезнования семьям погибших. Сил и здоровья пострадавшим и их близким. Держитесь! Казань с вами!», – написала пресс-служба города.

Напомним, вечером, 22 марта, в московском ТЦ «Крокус-Сити» произошло ЧП: несколько вооруженных людей открыли стрельбу по мирным гражданам прямо во время концерта. Позже в «Крокусе» начался пожар. ФСБ сообщили, что специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры в связи с происходящим в московском ТЦ.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося. Также в эти выходные в столице России отменили все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия.

На текущий момент следственным комитетом России уже возбуждено уголовное дело о теракте после случившегося в «Крокусе». Соболезнования родным и близким погибших в этой трагедии ранее выразил Раис Татарстана Рустам Минниханов.