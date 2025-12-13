news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 13 декабря 2025 21:14

Скончался пострадавший в ДТП глава подмосковного Реутова

Читайте нас в
Телеграм

Скончался глава подмосковного города Реутова Филипп Науменко, ранее попавший в ДТП на территории Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Глава парламента Московской области назвал покойного мэра наукограда «чутким, отзывчивым человеком», а также «энергичным и талантливым руководителем».

Науменко 7 декабря попал в ДТП на территории Нижегородской области. Получивший тяжелую черепно-мозговую травму чиновник впал в кому, отмечает газета «Известия».

Пострадавшего, по информации ТАСС, доставили в нейрохирургическое отделение НИИ Склифосовского, но врачам не удалось его спасти.

Филипп Науменко возглавлял Реутов с 2023 года (сначала как и. о. мэра, а затем как избранный глава города). До этого с 2017 года он был заместителем мэра Балашихи по вопросам экономики и промышленности. 28 декабря ему исполнилось бы 40 лет.

В Татарстане 11 декабря на трассе в Нижнекамском районе погибли в ДТП глава Шереметьевского сельского поселения Владислав Никишин и его водитель Анатолий Горбунов.

читайте также
Глава Шереметьевского сельского поселения погиб в ДТП в Нижнекамском районе
Земляки о гибели главы Шереметьевского сельского поселения: «Мы осиротели»
Земляки о гибели главы Шереметьевского сельского поселения: «Мы осиротели»
#смерть чиновника #ДТП
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Это не повтор 1980-х»: зачем Путин запускает масштабную перестройку экономики

«Это не повтор 1980-х»: зачем Путин запускает масштабную перестройку экономики

12 декабря 2025
Минниханов в делегации Путина в Ашхабаде: форум мира, переговоры с Ираном и Турцией

Минниханов в делегации Путина в Ашхабаде: форум мира, переговоры с Ираном и Турцией

12 декабря 2025