Земляки о гибели главы Шереметьевского сельского поселения: «Мы осиротели»

11 декабря в результате дорожной аварии оборвались жизни главы Шереметьевского сельского поселения Нижнекамского района Владислава Никишина и водителя Анатолия Горбунова. Для жителей сел, входящих в поселение, это стало огромной потерей. О том, какими запомнились шереметьевцам двое их земляков, – в материале «Интертата».





Фото: t.me/radmirbelyaev

ДТП случилось около трех часов дня между Нижнекамском и селом Шереметьевка. Автомобиль Chevrolet Niva, в котором ехали 34-летний глава Шереметьевского сельского поселения Владислав Никишин и 65-летний Анатолий Горбунов (он был за рулем), врезался в ограждение и, выехав на встречную полосу, столкнулся с грузовиком Sitrak. Травмы, полученные мужчинами, оказались несовместимыми с жизнью.

«Он всю свою душу отдавал селу»

Владислава Никишина и Анатолия Горбунова проводили в последний путь сегодня утром. Для помощи семьям погибших мужчин собираются деньги (реквизиты указаны в конце материала), для Никишиных их собирает жительница Шереметьевки Альбина Насыбуллина. Связавшись с ней, мы узнали, что Владислав был ей как родственник, они дружили семьями.

«Наши дочери вместе ходят в бассейн, наши младшие дети вместе ходили в садик. Мы очень тесно общаемся каждый день. Возим детей в бассейн два раза в день. Владислав Иванович был человеком, который каждый день жил только для людей и для своей семьи. Он всю свою душу отдавал селу. Он родился в этом поселении, окончил школу в этом селе, потом отучился в Казанской сельхозакадемии. Женился на однокласснице Татьяне, у них двое детей. Их дочь Настя – перспективная пловчиха, он очень заботился о ее развитии», – начала свой рассказ Альбина ханум.

Фото предоставлено Альбиной Насыбуллиной

Дочь Владислава и Татьяны учится в 7 классе, сын в этом году пошел в 1-й. Сама Татьяна работает в школе учительницей начальных классов.

По словам Насыбуллиной, хотя покойный глава был очень перспективным молодым специалистом и пробовал себя в других организациях, он решил посвятить свою жизнь сельскому поселению. Несмотря на все сопутствующие трудности. Полевые работы, строительство, бытовые вопросы – все это было в центре его внимания. Про таких говорят: «К родной земле пуповиной привязан».

«Владислав возглавлял Шереметьевское сельское поселение на протяжении пяти лет. В сентябре этого года был избран на второй пятилетний срок. Почему остался в деревне? Он всегда говорил: «Когда я работал в больших организациях, дома практически не появлялся. А я хочу жить, видеть, как растут мои дети». В последние два года у него была любимая присказка: «В начале своей пятилетки я, кажется, поступал немного неправильно: решал только бытовые вопросы. А сейчас, к концу пятилетки, думаю о том, какой след я оставлю после себя, как будет работаться тому, кто придет за мной. Я хочу внести в это свой вклад». Наверное, бывали и такие моменты, когда ему было тяжело и он уставал. Потому что он задумывался о том, чтобы не продлевать срок. Но потом все-таки решил участвовать в выборах, потому что хотел добиться результата.

На собранные средства самообложения были выполнены разные работы. Народ всегда одобрял его начинания. Мы приводили в порядок кладбища, ставили ограждения, убирали плохие деревья. В этом году работы завершились, в ноябре он сказал: «Это последний организованный субботник, дальше каждый из нас сам будет заботиться о поддержании порядка». Планы на следующие пять лет у него были составлены, намерения были большие. Еще месяц назад мы сидели и строили планы, говорили: «Весной начнем делать то-то…», – поделилась Альбина ханум сквозь слезы.

Фото: vk.com

«Сколько бы сообщений на него ни валилось, он выезжал молниеносно»

Буквально неделю назад, 5 декабря, Владислав Никишин ездил в Москву на форум молодых аграриев, где награждали победителей Всероссийского конкурса молодых управленцев. «Очень хотелось победить, но на этот раз не получилось. Будем продолжать учиться и стараться!» – написал он на своей странице в соцсети. Альбина Насыбуллина отметила, что Никишин был отобран в число 200 финалистов из нескольких тысяч человек.

«Владислав успевал жить не только деревенскими заботами, большое внимание он уделял и саморазвитию. Никому не говорил «нет». Если на прием к нему приходили раздраженные, даже разозленные люди, уходили они уже с надеждой и верой. Он всегда умел все досконально объяснить. Он был удивительным человеком – например, если тракторист заболел, а снега выпало много, сам садился за руль и выезжал чистить дороги. Если нужно, мог управлять любой сельскохозяйственной техникой. Находил общий язык и с подрядчиками. Строительные работы тоже шли хорошо. Когда в прошлом году наш мост был признан аварийным, а помощи особой ни от кого не было, он по собственной инициативе сделал так, чтобы можно было перебираться с одной стороны села на другую. Он всегда был на связи. Сколько бы сообщений на него ни валилось: «много снега», «фонарь не горит», «труба продырявилась» – он выезжал молниеносно, ничего не оставлял без ответа.

В этом году на средства самообложения мы установили памятники ветеранам Великой Отечественной войны и других военных конфликтов. Осенью было подготовлено место для еще одного памятника – в честь участников специальной военной операции. В чате села мы обсуждали благоустройство и озеленение культурно-досуговых мест на следующий год. Владислав ответственно подходил к любому вопросу, учитывал и слушал пожелания каждого.

Фото предоставлено Альбиной Насыбуллиной

В этом году мы по его инициативе впервые провели детский Сабантуй. Он собрал всех детей у детского сада, внес личный вклад даже в проработку сценария, сам участвовал в соревнованиях и играх на спортивной площадке, был активен во всех направлениях. В конкурсе «Самый дружный класс» вышел на сцену и исполнил песню на военную тематику… Мы осиротели, другого такого человека уже не будет», – сказала Альбина Насыбуллина.

«Еще и суток не прошло, а его уже не хватает»

Теплые слова о Владиславе Никишине сказала и директор Шереметьевской школы Елена Перова.

«Владислав Иванович – мой ученик. Всегда целеустремленный, озорной, неугомонный мальчишка, все время хотел что-нибудь делать. Был лидером, человеком движения, дела. С ним как с главой сельского поселения было легко работать. Мы всегда чувствовали от него понимание, он умел находить общий язык с людьми.

Я помню, как в последний раз мы вместе вели прием граждан. Люди ведь приходят на прием со своими эмоциями, с проблемами. А уходили они от него удовлетворенные, успокоенные, с уверенностью, что их вопросы будут решены. Он умел найти теплое слово, давал советы, интересовался жизнью каждого. Работал днем и ночью. Начал делать памятник в честь бойцов, служивших в зоне СВО, Афганистане, Чечне. Буквально на днях запрашивал справки о датах рождения и смерти некоторых односельчан. Он вкладывал душу в каждый вопрос: начиная от помощи какой-нибудь бабушке до приведения в порядок кладбища и других больших дел.

Фото предоставлено Альбиной Насыбуллиной

Его дочь учится в 7 классе, она кандидат в мастера спорта по плаванию, отличница. Сын пошел в 1 класс. Владислав очень радовался успехам своих детей. Всегда возил их, куда нужно. Детям, конечно, сейчас тяжело, им будет не хватать такого внимательного, ласкового, заботливого отца.

Он Молодец с большой буквы! Куда ни посмотри, везде он оставил свой след… Еще и суток не прошло, а нам его уже не хватает», – рассказала Елена Перова.

«Он был на одной волне с народом»

Сельский библиотекарь Марина Копанева также отметила, что Владислав Никишин очень переживал за жителей сельского поселения.

«Владислав Иванович был очень отзывчивым и энергичным. Он строил большие планы, горел работой. Постоянно был на связи с людьми. Я бы сказала, что до него у нас не было такого руководителя. Он умел быть на одной волне с народом. Если в группах писали, что где-то не горит свет или что-то еще, он тут же отвечал: «Принял» и сразу устранял недостаток. Когда обрушился мост, это стало большой проблемой для жителей. Эта дорога была для нас очень важна, по ней можно было выехать на Казанскую трассу, а иначе приходилось делать крюк, было крайне неудобно. И мост, благодаря главе поселения, отремонтировали и открыли дорогу.

Анатолий Юрьевич Горбунов, несмотря на свой возраст, тоже чувствовал дыхание деревни. Он работал в администрации сельского поселения, был и трактористом, вместе с Владиславом Ивановичем участвовал во всех благих делах. Они всегда держались друг друга», – рассказала она.

Фото: vk.com

«Анатолий Юрьевич, хотя и был на пенсии, всегда помогал»

Анатолий Горбунов и его супруга вырастили сына и дочь, у них четверо внуков.

«Анатолий Юрьевич, хотя и был на пенсии, всегда помогал. Он работал на тракторе. Был жизнерадостным человеком, заботился о своей семье, очень любил внуков, с любовью рассказывал о них, не мог на них нарадоваться. В селе его очень уважали, он всегда был готов помочь каждому. Вчера вот тоже отвозил главу поселения в город, и, к несчастью, они попали в аварию. Для нас это очень большая потеря», – поделилась с «Интертатом» секретарь сельского поселения Розалия Насыбуллина.

«Шереметьевка осиротела. Это не метафора, а горькая правда»

В группе «Село Шереметьевка» люди пишут комментарии о Владиславе Никишине, идущие из глубины души.

«Он был настоящим отцом для своего села. Не просто чиновником, а человеком, отдававшим все свое сердце, приложившим руку к каждому делу. Очень страшно, когда уходят такие люди, на которых держится мир, которые заботятся о селе, о семье, о будущем. Слова «Все село осиротело» – это не метафора, а горькая правда. Он вдохнул новую жизнь в наши села. Очищенные родники, построенные дороги, память о героях – это след, который он оставил на долгие годы», – поделилась Наталья Щербакова.

Депутат Шереметьевского сельского поселения Татьяна Уфимцева написала: «Владислав Никишин – человек с большим добрым сердцем, ответственный в хозяйственных делах, патриот, любящий свою землю. Он заботился о людях. Благодаря его личным усилиям в Шереметьевке были отремонтированы мосты, проложен асфальт, установлен памятник ветеранам Великой Отечественной войны, обновлена участковая больница. Планы развития сельского поселения были очень большими… Анатолий Юрьевич Горбунов был надежным, преданным своему делу человеком, опытным водителем. К несчастью, вчерашняя дорога стала для них «дорогой смерти». Мы разделяем глубокое горе семей, родных и близких Владислава Ивановича и Анатолия Юрьевича».

Редакции «Татар-информа» и «Интертата» соболезнуют близким Владислава Никишина и Анатолия Горбунова.

Оставляем реквизиты для тех, кто желает оказать помощь.

Помощь для семьи Никишиных: Т-БАНК, на номер +7 919 633-70-82 (Альбина Насыбуллина)

Помощь для семьи Горбуновых: СБЕР, на номер +7 987 214-35-12 (Марина Копанева)

Гульнар Гарифуллина, «Интертат», перевод с татарского