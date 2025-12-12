Глава Шереметьевского сельского поселения погиб в ДТП в Нижнекамском районе

Фото: телеграм-канал Радмира Беляева

Накануне вечером на трассе в Нижнекамском районе Татарстана в ДТП погибли глава Шереметьевского сельского поселения Владислав Никишин и его водитель Анатолий Горбунов. Об этом сообщил глава Нижнекамского района РТ Радмир Беляев в своем телеграм-канале.

«Владиславу Ивановичу было всего 34 года. Скорбим. Он навсегда останется в наших сердцах как светлый, добрый и преданный своему делу человек. Приношу глубочайшие соболезнования семье Владислава Ивановича и близким Анатолия Юрьевича», — написал Беляев.

«Татар-информ» рассказывал, что водитель Chevrolet Niva врезался в ограждение, выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком Sitrak.

В результате ДТП водитель и пассажир внедорожника скончались на месте.