Скончался один из пострадавших в ДТП в Казани, где легковушка влетела в столб

очевидцы

В РКБ скончался 19-летний юноша, который получил тяжелые травмы в страшном ДТП в Казани, где легковушка влетела в столб. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Республиканской клинической больницы.

На данный момент в больнице остается еще одна пострадавшая в аварии – 17-летняя девушка. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.

Фото: © очевидцы

Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне на улице танковая в Казани произошло страшное ДТП 18-летний юноша за рулем «Лады» не выбрал безопасную скорость, наехал на бордюр, от чего машину откинуло на столб.

На месте происшествия скончались водитель и 21-летняя пассажирка. Еще двоих пострадавших – 19-летнего юношу и 17-летнюю девушку в тяжелом состоянии доставили в больницу.

