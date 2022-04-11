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Происшествия
11 апреля 2022  05:50
Полина Шевчук

Ночью в Казани легковушка врезалась в столб, погибли парень и девушка

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Страшное ДТП произошло накануне около полуночи на улице Танковая, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 19-летний водитель «Лады» не выбрал безопасную скорость и врезался в столб. Удар был такой силы, что легковой автомобиль буквально намотало на опору.

 

Фото: © очевидцы 

«В результате ДТП погиб водитель и пассажирка автомобиля. Еще двое пассажиров – юноша и 17-летняя девушка в больнице. Обстоятельства произошедшего устанавливаются «, – уточнили в ГИБДД. 

#смертельное дтп #авария Казань
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