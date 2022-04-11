Ночью в Казани легковушка врезалась в столб, погибли парень и девушка

Страшное ДТП произошло накануне около полуночи на улице Танковая, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 19-летний водитель «Лады» не выбрал безопасную скорость и врезался в столб. Удар был такой силы, что легковой автомобиль буквально намотало на опору.

Фото: © очевидцы

«В результате ДТП погиб водитель и пассажирка автомобиля. Еще двое пассажиров – юноша и 17-летняя девушка в больнице. Обстоятельства произошедшего устанавливаются «, – уточнили в ГИБДД.