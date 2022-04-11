Появились фото с места ДТП в Казани, где погибли парень и девушка

В распоряжении «Татар-информа» появились фотографии с места страшной аварии на улице Танковая в Казани, в которой погибли 19-летний юноша и 21-летняя девушка.

Фото: © очевидцы

На кадрах видно, что легковушка «Лада» врезалась в столб боковой частью. От мощного удара автомобиль сложился практически пополам.

Фото: © очевидцы

На место аварии пришлось вызывать спасателей, которые вытаскивали заблокированных в машине людей.

Фото: © очевидцы

Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне в Казани легковушка врезалась в столб. Погибли парень и девушка. Пассажир и 17-летняя пассажирка авто в больнице.