news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
11 апреля 2022  06:40
Полина Шевчук

Появились фото с места ДТП в Казани, где погибли парень и девушка

news_top_970_100
Появились фото с места ДТП в Казани, где погибли парень и девушка

В распоряжении «Татар-информа» появились фотографии с места страшной аварии на улице Танковая в Казани, в которой погибли 19-летний юноша и 21-летняя девушка.

 

Фото: © очевидцы 

На кадрах видно, что легковушка «Лада» врезалась в столб боковой частью. От мощного удара автомобиль сложился практически пополам.

 

Фото: © очевидцы 

На место аварии пришлось вызывать спасателей, которые вытаскивали заблокированных в машине людей.

 

Фото: © очевидцы 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне в Казани легковушка врезалась в столб. Погибли парень и девушка. Пассажир и 17-летняя пассажирка авто в больнице.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное