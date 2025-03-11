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Происшествия 11 марта 2025 11:56

Скончался еще один человек после атаки БПЛА в Домодедове

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Погиб второй сотрудник «Мираторга» в Домодедове из-за ранений, полученных от падения обломков БПЛА, пишет ТАСС.

Компания выразила глубокие соболезнования семьям погибших, пообещав оказать необходимую помощь в кратчайшие сроки. В частности, речь идет о единовременной выплате в размере 1,5 миллиона рублей и покрытии всех затрат на погребение.

Еще один пострадавший сотрудник получит материальную компенсацию в 300 тысяч рублей.

Ранее компания сообщила о смерти одного сотрудника после падения обломков БПЛА на территории дистрибьюторского центра «Мираторга» в Домодедове. По данным Минздрава РФ, всего в результате атаки украинских дронов на Подмосковье пострадали 18 человек. В настоящий момент на стационарном лечении находятся шесть человек, в том числе один ребенок.

Силы ПВО за ночь сбили 337 украинских беспилотников над регионами России. Атака стала самой массовой в 2025 году. Больше всего дронов за прошедшую ночь было сбито над Курской областью — 126. Еще 91 БПЛА сбили над территорией Московской области.

#атака БПЛА
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