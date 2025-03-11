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Происшествия 11 марта 2025 08:02

Из-за массированной атаки БПЛА в Подмосковье погиб один человек

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Рано утром украинские беспилотники атаковали Москву и Московскую область. В результате погиб один человек, еще трое ранены. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня в 04:00 мск началась массовая атака беспилотников на Москву и Московскую область», – написал он в Telegram-канале.

В настоящее время известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедове (село Ям), добавил Воробьев. По его данным, обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Раменском на Северном шоссе, где повреждены как минимум семь квартир с 19-го по 22-й этаж.

«Из них эвакуированы 12 человек, включая 3 детей», – отметил губернатор. Некоторых эвакуированных разместили в соседней гимназии, остальные находятся у родственников.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силами ПВО Минобороны на данный момент сбито 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву. Соответствующие службы работают на месте, указал он в Telegram-канале.

«Татар-информ» сообщал, что сегодня в 6:30 на территории Республики Татарстан объявили режим «беспилотная опасность».

#атака БПЛА #Москва #подмосковье
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