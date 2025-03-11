Минобороны РФ: Силы ПВО за ночь сбили 337 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь сбили 337 украинских беспилотников над регионами России, сообщает Минобороны РФ. Атака стала самой массовой в 2025 году.

Больше всего дронов за прошедшую ночь было сбито над Курской областью — 126. Еще 91 БПЛА сбили над территорией Московской области, 38 – над территорией Брянской области, 25 – над территорией Белгородской области, 22 дрона – над территорией Рязанской области, 10 – над территорией Калужской области, восемь БПЛА – над территорией Липецкой области, восемь БПЛА – над территорией Орловской области, шесть БПЛА – над территорией Воронежской области и три беспилотника – над территорией Нижегородской области.

Охранник «Мираторга» погиб при падении обломков БПЛА на парковку для сотрудников предприятия в Домодедово. Еще пять человек получили травмы, сообщает РИА Новости. Как минимум семь квартир повреждены в подмосковном Раменском из-за падения обломков БПЛА на дом.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском.

«Татар-информ» сообщал, что сегодня в 6:30 на территории Республики Татарстан объявили режим «беспилотная опасность».