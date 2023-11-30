Скончался экс-директор Казанского цирка Рамиль Шарифуллин

Фото: vk.com/kazancircus

На 45-м году жизни умер бывший директор Казанского цирка Рамиль Шарифуллин. Об этом сообщается на официальной странице цирка в социальной сети «ВКонтакте».

В сообщении ничего не сказано ни о причинах смерти, ни о времени и месте прощания.

Рамиль Шарифуллин руководил Казанским цирком около двух с половиной лет, с марта 2019 по ноябрь 2021 года. Его отец, Дамир Шарифуллин, в свое время работал директором цирка на протяжении более 25 лет.

Шарифуллин-младший лишился поста после служебной проверки. Она была проведена из-за того, что в социальных сетях появилось видео, на котором директор цирка пытался открыть кабинет, в котором спряталась одна из сотрудниц, и несколько раз ударил по двери ножом.

Раис Татарстана Рустам Минниханов потребовал соответствующего дисциплинарного взыскания. Сам Рамиль Шарифуллин объяснил инцидент тем, что у него «нервы сдали» из-за «тяжелого года».