Минниханов: Ситуация с директором казанского цирка требует дисциплинарного взыскания

Президент Татарстана Рустам Минниханов указал министру культуры республики Ираде Аюповой на несвоевременную реакцию на ситуацию, случившуюся в Казанском цирке.

Ранее в соцсетях появилось видео — директор Казанского цирка Рамиль Шарифуллин пытался открыть кабинет, в котором спряталась одна из сотрудниц, и несколько раз ударил по двери ножом.

Рустам Минниханов обратил внимание, что вызвавшая общественный резонанс ситуация требует принятия соответствующего дисциплинарного взыскания.

Во время пресс-подхода министр культуры республики Татарстан Ирада Аюпова заявила, что все решения в отношении директора Казанского цирка Рамиля Шарифуллина будут приниматься после проведения служебной проверки.