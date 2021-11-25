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Общество
25 ноября 2021  19:45

Минниханов: Ситуация с директором казанского цирка требует дисциплинарного взыскания

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Президент Татарстана Рустам Минниханов указал министру культуры республики Ираде Аюповой на несвоевременную реакцию на ситуацию, случившуюся в Казанском цирке.

Ранее в соцсетях появилось видео — директор Казанского цирка Рамиль Шарифуллин пытался открыть кабинет, в котором спряталась одна из сотрудниц, и несколько раз ударил по двери ножом. 

Рустам Минниханов обратил внимание, что вызвавшая общественный резонанс ситуация требует принятия соответствующего дисциплинарного взыскания.

Во время пресс-подхода министр культуры республики Татарстан Ирада Аюпова заявила, что все решения в отношении директора Казанского цирка Рамиля Шарифуллина будут приниматься после проведения служебной проверки.  

 

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