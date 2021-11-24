«Нервы сдали»: директор Казанского цирка объяснил инцидент со своим участием

Директор Казанского цирка Рамиль Шарифуллин объяснил инцидент со своим участием. Момент попал на камеры видеонаблюдения и вызвал большой резонанс.

«Свой поступок я считаю ошибкой. Приношу свои искренние извинения. Это был тяжелый год, и я не выдержал. Не так давно я потерял отца, долго болела дочь, появилась общая нервозность в работе из-за пандемии. Нервы сдали», – написал у себя на странице директор цирка.

Напомним, что утром в соцсетях появилась информация о том, что директор Казанского цирка Рамиль Шарифуллин выпил и решил выяснить отношения с коллегой, к которой он испытывает симпатию. Директор заподозрил свою возлюбленную в измене.

Мужчина очень напугал сотрудницу цирка и она спряталась от него в одном из помещений. Все происходящее попало на камеры видеонаблюдения. На видео видно, как мужчина подходит к двери, стучится, однако ему никто не открыл. Тогда он взял нож и ударил им несколько раз в дверь. Успокоить директора удалось кассиру цирка.

После случившегося Министерство культуры РТ организовало служебную проверку.