Автор мурала о Дамире Исламове о его подвиге на Украине: «Такие за спинами не прячутся»

Мурал в честь Героя России Дамира Исламова, погибшего во время спецоперации на Украине, появился на фасаде дома рядом с танковым училищем в Казани. Увековечил память мужественного татарстанца казанский художник. Дамир Исламов – достойный пример для выпускников танкового училища и подрастающего поколения, уверены авторы идеи создания мурала.

Мурал в честь Героя России Дамира Исламова, погибшего во время спецоперации на Украине, появился на фасаде дома рядом с танковым училищем в Казани Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Его танк был один против пятерых»

Несколько дней казанский художник Азат Алеев трудился над созданием мурала в память о погибшем во время проведения спецоперации на Украине Дамире Исламове. Яркое, красочное граффити с портретом офицера и надписью «Герой России» появилось на фасаде дома второго военного городка рядом с Казанским танковым училищем. Именно его пару лет назад окончил Исламов.

«При жизненной ситуации, которая возникла перед ним и его боевыми друзьями, Дамир Исламов проявил свои лучшие качества настоящего воина, офицера. Он умело и самоотверженно управлял своим экипажем, выполнил поставленную задачу, тем самым подвел черту, что наши выпускники достойны его предшественников», – сказал начальник Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища генерал-майор Кирилл Кулаков.

Кирилл Кулаков: «Дамир Исламов проявил свои лучшие качества настоящего воина, офицера. Он умело и самоотверженно управлял своим экипажем, выполнил поставленную задачу» Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Напомним, что старший лейтенант Дамир Исламов погиб 7 марта. Под его командованием экипаж танка Т-72Б1 штурмовал укрепрайон противника в районе города Золотое Северодонецкого района ЛНР. Российские военные прицельным огнем уничтожили долговременную огневую точку, а также десять человек со стороны противника.

Однако в бою танк подожгли «коктейлем Молотова». Экипажу удалось увести машину из-под огня, потушить и вернуться на задание. После этого экипаж танка под командованием Исламова вступил в неравный бой с пятью танками ВСУ, уничтожив четыре из них. Боевая машина старшего лейтенанта была подбита противником. Выжить экипажу не удалось.

«Своими героическими поступками экипаж танка Дамира Исламова сорвал атаку ВСУ, чем создал условия для дальнейшего наступления и продвижения наших вооруженных сил», – добавил Кулаков.

Указом Президента России Владимира Путина Исламову было присвоено звание Героя России посмертно.

Создать граффити с Героем России вызвался известный казанский художник Азат Алеев Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Как казанский граффитист вдохновился подвигом офицера

Идея создать мурал в память о Дамире Исламове появилась в Управлении культуры Казани и у руководства танкового училища. В кратчайшие сроки были разработаны проект и эскиз, создать граффити с Героем России вызвался известный казанский художник Азат Алеев.

«Подвиг Дамира Исламова – это очень важное событие. Он достойный пример для учащихся танкового училища, подрастающего поколения. Такие люди, как Дамир Исламов, не прячутся за спинами своих товарищей», – отметил художник.

Героизм, мужество – то, что хотел передать в граффити вдохновленный подвигом Исламова казанский художник. Сегодня он планирует внести в портрет героя-офицера последние штрихи.

«Над созданием мурала я начал работать в четверг. Хочу отметить, что мне способствовала хорошая погода. Работу получилось выполнить очень быстро», – добавил Алеев.

Создание граффити – один из самых эффективных способов познакомить молодежь с подвигами татарстанцев, участвующих в военной спецоперации Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Мурал в память о Дамире Исламове – это не первая известная работа художника. Он работал над созданием граффити к 230-летию порохового завода на фасаде трехэтажного дома № 26а на улице 1 Мая, а также над портретом летчика Чкалова, он появился на фасаде пятиэтажки на улице Чкалова.

О подвиге Исламова должна знать вся молодежь

Создание подобных муралов, широкое упоминание героических подвигов и российских военных, и татарстанцев, участвующих в военной спецоперации на Украине, поможет поднять патриотическое воспитание молодежи, уверен директор республиканского центра «Форпост» РТ Тимур Камалетдинов.

«Сейчас большая работа ведется по противодействию негативному контенту в Сети. Самое главное – это вовлечение молодежи в памятные и патриотические мероприятия. Это нужно, чтобы максимально отвлечь молодежь от интернета и максимально погрузить в активную деятельность», – отметил Камалетдинов.

Тимур Камалетдинов: «Сейчас большая работа ведется по противодействию негативному контенту в Сети. Самое главное – это вовлечение молодежи в памятные и патриотические мероприятия» Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Создание граффити – один из самых эффективных способов познакомить молодежь с подвигами татарстанцев, участвующих в военной спецоперации, считает Камалетдинов.

«Такой большой потрет трудно не заметить. Это заставит ребят зайти в интернет, чтобы найти о нем информацию, узнать о его подвигах и о том, за что он получил звание Героя России», – сказал Камалетдинов.

Дамир Исламов родился 13 октября 1996 года в Лениногорске в многодетной семье. Он был самым старшим ребенком. В 2014 году, окончив среднюю школу, Дамир поступил в Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, после чего отправился служить в войсковую часть в Ростовскую область. Дамиру было 25 лет.

Церемония прощания с Исламовым состоялась в Лениногорске 29 марта. Его похоронили на местном кладбище на Аллее почетных граждан.