«С гангреной не идут к доктору месяцами, ведь не болит»: врачи об осложнениях диабета

Врачи бьют тревогу, ведь число больных сахарным диабетом только растет. Все чаще, говоря о распространенности этой болезни, медики используют слово пандемия

Фото: © «Татар-информ»

Диабетиков становится больше

Каждый десятый человек в мире сегодня болен сахарным диабетом. В России с этим заболеванием живут более 6 миллионов человек. Еще у 22 миллионов жителей страны диагностирован так называемый преддиабет.

Врачи бьют тревогу, ведь число больных сахарным диабетом только растет. Все чаще, говоря о распространенности этой болезни, медики используют слово пандемия.

«Когда человек имеет стадию преддиабета, он не обречен на то, что у него будет сахарный диабет второго типа. Если человек будет правильно питаться, если же у него есть ожирение, но он нормализует свой вес с помощью врачей, если у него будет адекватная физическая нагрузка, то болезни удастся избежать. К тому же сейчас есть препараты, которые применяются для профилактики перехода преддиабета в сахарный диабет», – объяснила главный эндокринолог Минздрава Татарстана, заведующая кафедрой эндокринологии КГМА Гульнара Вагапова.

Гульнара Вагапова: «Сейчас есть препараты, которые применяются для профилактики перехода преддиабета в сахарный диабет» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане сахарный диабет распространен на том же уровне, что и в России.

«На данный момент у нас проживает 133 тысячи больных сахарным диабетом, из них 124 тысячи – это больные сахарным диабетом второго типа. Остальные – это больные сахарным диабетом первого типа», – рассказала врач.

Эндокринолог добавила, что ежегодно число пациентов, больных сахарным диабетом увеличивается на семь тысяч. В республике порядка тысячи детей живут с этим заболеванием.

«В России ежедневно умирают порядка 300 человек с сахарным диабетом. Умирают они от сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются осложнением сахарного диабета» Фото: © «Татар-информ»

Диабет – удар по сосудам

Диабет опасен своими последствиями, он наносит вред многим органам. Одно из самых грозных осложнений – негативное влияние на сосуды.

«В статистике общей смертности порядка 10-12% занимает диабет. В России ежедневно умирают порядка 300 человек с сахарным диабетом. Умирают они от сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются осложнением сахарного диабета», – подчеркнула эндокринолог.

Главный кардиолог Минздрава Татарстана, заместитель главного врача Городской клинической больницы №7 Зульфия Ким рассказала, что порядка четверти пациентов с проблемами сердца и сосудов имеют сахарный диабет.

Зульфия Ким: «Прогноз пациентов с преддиабетом и диабетом зависит не только от уровня сахара, но и от уровня артериального давления и холестерин липопротеинов низкой плотности» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Наши пациенты и члены их семьи должны знать, что прогноз пациентов с преддиабетом и диабетом зависит не только от уровня сахара, но и от уровня артериального давления и холестерин липопротеинов низкой плотности», – отметила кардиолог.

Все эти три показателя – уровень сахара, давление и холестерин липопротеинов низкой плотности – должны быть в норме и тогда проблем не будет.

Сахарный диабет страшен еще и таким осложнением, как синдром диабетической стопы. У больного появляются незаживающие раны на ногах Фото: © «Татар-информ»

«Даже с гангреной не обращаются к врачам по два месяца»

Сахарный диабет страшен еще и таким осложнением, как синдром диабетической стопы. У больного появляются незаживающие раны на ногах. Этот синдром возникает из-за поражения периферических артерий и нервов. У диабетиков эта проблема возникает от 4 до 15% случаев.

«Диабет, во-первых, поражает нервы, появляется нарушение чувствительности. Во-вторых, происходит поражение сосудов, что ведет к нарушению кровообращения. И происходит снижение устойчивости ткани к инфекциям», – рассказал профессор кафедры хирургических болезней Казанского федерального университета Александр Максимов.

Александр Максимов: «Диабет, во-первых, поражает нервы, появляется нарушение чувствительности» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Когда нарушается чувствительность, диабетик перестает чувствовать ногу, ему тяжело ходить, у него деформируется стопа. Из-за этого появляются натоптыши, которые превращаются в язвы. А самое главное, что человек не чувствует боли.

Даже самая простая мозоль или неаккуратная стрижка ногтей для пациента с сахарным диабетом может закончиться ампутацией. Он не чувствует, что мозоль ему мешает или у него идет процесс нагноения в месте, поврежденном ножницами, а последствия – потеря ноги.

А после ампутации, по словам врача, риск смерти пациента в течение года увеличивается в два раза.

Этих проблем поможет избежать удобная обувь, правильная гигиена ног, аккуратная стрижка ногтей, отказ от горячих ванночек для ног. По словам хирурга, диабетик может поместить ноги в кипяток и даже не почувствовать температуры.

«Каждый пациент с сахарным диабетом должен пройти ультразвуковое исследование сосудов конечностей. Это доступно, это необходимо, это можно повторять многократно, чтобы смотреть в динамике. Каждый пациент или его родственники должны осуществлять осмотр кожных покровов нижних конечностей. И при первых признаках каких-то нарушений сразу обращаться к врачу», – подчеркнул врач.

При этом Александр Максимов добавил, опрашивая своих пациентов, он выявил пугающий факт, в среднем от появления первых трофических расстройств – язв или даже гангрены – до обращения к врачу, проходит порой до двух с половиной месяцев. Зачастую человек поступает к медикам, когда уже ничего сделать нельзя.

«При своевременном обращении, в 98% случаев потери зрения от диабета можно избежать» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как диабетикам не ослепнуть?

Еще одно осложнение диабета – слепота. Ослепнуть диабетик может из-за диабетической ретинопатии.

«При своевременном обращении в 98% случаев потери зрения от диабета можно избежать. Диабетическая ретинопатия – это осложнение диабета, поражение внутренней светочувствительной оболочки глазного яблока, пятая по значимости и распространенности причина потери зрения», – отметил врач-офтальмолог Республиканской клинической офтальмологической больницы, офтальмохирург, ретинолог Ринат Закиров.

По словам Рината Закирова, офтальмолог должен проверить каждого пациента с сахарным диабетом на широкий зрачок. Посещать глазного врача следует не реже одного раза в три месяца Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Доктор подчеркнул, что, к сожалению, у этого заболевания нет симптомов, ретинопатия может маскироваться под различные болезни глаз. Например, зрение может падать медленно и безболезненно или может упасть резко. Может появиться затуманенность и черные пятна, возникнуть плавающие мушки.

По словам Рината Закирова, офтальмолог должен проверить каждого пациента с сахарным диабетом на широкий зрачок. Посещать глазного врача следует не реже одного раза в три месяца.

«Мы можем стабилизировать и вероятно улучшить ситуацию, но все это потребует времени и терпения с вашей стороны. Поэтому участие пациента очень важно. Первый год лечения всегда самый сложный, так как сопряжен с более частыми визитами в клинику», – отметил врач.

Закупят дорогое оборудование и постоят медцентры

В Татарстане начали реорганизовывать медицинскую помощь больным диабетом.

«С 1 января 2023 года в России начала работать федеральная программа “Борьба с сахарным диабетом”. Татарстан вошел в первые 36 регионов, которые попали в эту программу», – рассказала главный эндокринолог Минздрава РТ Гульнара Вагапова.

В настоящее время полным ходом идет реорганизация всей эндокринной службы республики Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В настоящее время полным ходом идет реорганизация всей эндокринной службы республики. Главная ее задача – пациенты должны быть обеспечены медпомощью от фельдшерско-акушерского пункта или поликлиники до высокотехнологичного медицинского центра. Поддержка диабетика не должна прекращаться.

«Это делается для того, чтобы наш пациент не думал, куда ему бежать, если у него случилась какая-то проблема. Чтобы мы его вели почти за ручку с момента постановки диагноза до того момента, если ему понадобится высокотехнологическая помощь», – объяснила эндокринолог.

По словам врача, уже выбраны районы Татарстана, где будут организованы школы пациентов, больных диабетом. Врачей и медицинских сестер уже обучают для этого.

Кроме того, у Минздрава РТ уже есть план по лечению диабетической ретинопатии. Гульнара Вагапова рассказала – в планах закупить оборудование для лазерных операционных, а также оптические когерентные томографы, чтобы проводить профилактику слепоты у больных диабетом.

В районах Татарстана продолжат открывать кабинеты диабетической стопы. И будут появляться межрайонные и республиканские эндокринологические центры.

Тем, у кого пока нет диабета, профилактическое обследование поможет выявить предрпсположенность к преддиабету, сразу же исправить ситуацию и не доводить до серьезного заболевания Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Проще предотвратить, чем лечить»

Врачи подчеркнули, что гораздо проще предотвратить заболевание, чем его потом лечить. А главной причиной роста заболеваемости сахарным диабетом является генетическая предрасположенность.

«Человек имеет гены, которые позволили нам выжить как виду, на ранних стадиях развития человечества. Эти гены позволяют сберечь энергию. Когда человек не мог постоянно получать пищу, ел раз в одни-два дня, эти гены позволяли накапливать энергию в виде жира. Но сейчас, когда мы имеем ежедневный доступ к какой угодно пище, эти гены сыграли злую роль. Они стали предпосылкой к развитию сахарного диабета. Диабет второго типа часто ассоциирован с ожирением и имеет генетическую предрасположенность», – рассказала эндокринолог.

Если человек с генетической предрасположенностью питается неправильно, ест много, а еще ведет малоподвижный образ жизни, у него обязательно разовьется сахарный диабет. Врач объяснила, если следить за питанием и вести активный образ жизни, то риски заболеть снижаются в разы.

Крайне важно вовремя проверять здоровье. Тем, у кого пока нет диабета, профилактическое обследование поможет выявить предрасположенность к преддиабету, сразу же исправить ситуацию и не доводить до серьезного заболевания. А тем, у кого диагноз уже стоит, поможет избежать тяжелых последствий, о которых рассказали кардиолог, хирург и офтальмолог.