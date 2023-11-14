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Ежегодно в Татарстане семь тысяч человек заболевают сахарным диабетом
В Татарстане распространенность сахарного диабета находится на уровне Приволжского федерального округа и России. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала главный эндокринолог Минздрава Татарстана, заведующая кафедрой эндокринологии КГМА Гульнара Вагапова.
«На данный момент у нас проживает 133 тысячи больных сахарным диабетом, из них 124 тысячи – это больные сахарным диабетом второго типа. Остальные – это больные сахарным диабетом первого типа», – рассказала врач.
Эндокринолог добавила, что ежегодно число пациентов, больных сахарным диабетом, увеличивается на семь тысяч.
В республике порядка тысячи детей живет с этим заболеванием.
Напомним, сегодня отмечается Всемирный день борьбы с диабетом.
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