Ежегодно в Татарстане семь тысяч человек заболевают сахарным диабетом

В Татарстане распространенность сахарного диабета находится на уровне Приволжского федерального округа и России. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала главный эндокринолог Минздрава Татарстана, заведующая кафедрой эндокринологии КГМА Гульнара Вагапова.

«На данный момент у нас проживает 133 тысячи больных сахарным диабетом, из них 124 тысячи – это больные сахарным диабетом второго типа. Остальные – это больные сахарным диабетом первого типа», – рассказала врач.

Эндокринолог добавила, что ежегодно число пациентов, больных сахарным диабетом, увеличивается на семь тысяч.

В республике порядка тысячи детей живет с этим заболеванием.

Напомним, сегодня отмечается Всемирный день борьбы с диабетом.