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В Татарстане реорганизуют медпомощь, чтобы лучше помогать диабетикам
В Татарстане реорганизуют оказание медицинской помощи больным диабетом. О том, как это произойдет на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала главный эндокринолог Минздрава Татарстана, заведующая кафедрой эндокринологии КГМА Гульнара Вагапова.
«С 1 января 2023 года в России начала работать федеральная программа – Борьба с сахарным диабетом. Татарстан вошел в первые 36 регионов, которые были включены в программу», – отметила врач.
Финансирование выделяется для улучшения помощи диабетикам.
Гульнара Вагапова добавила, что сейчас проводится реорганизация всей эндокринной службы республики, чтобы пациенты были обеспечены медпомощью от фельдшерско-акушерского пункта или поликлиники до высокотехнологичного медицинского центра. Это необходимо для того, чтобы поддержка диабетика не прерывалась.
«Чтобы наш пациент не думал, куда ему бежать, если у него случилась какая-то проблема. Чтобы мы его вели почти за ручку с момента диагноза до того момента, если ему понадобится высокотехнологическая помощь», – объяснила эндокринолог.
По словам врача, уже выбраны районы, где будут организованы школы пациентов, больных диабетом. Врачей и медицинских сестер уже обучают для этого.
Также у Минздрава уже есть план по лечению диабетической ретинопатии – это повреждение сетчатки глаза, которое возникает при сахарном диабете. Гульнара Вагапова рассказала, что в планах закупить оборудование для лазерных операционных, а также оптические когерентные томографы, чтобы проводить профилактику слепоты у больных диабетом. Также в районах Татарстана продолжат открываться кабинеты диабетической стопы. И будут появляться межрайонные и республиканские эндокринологические центры.
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