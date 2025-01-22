Школьников Татарстана хотят премировать за успехи в физике, математике и информатике

В Татарстане в рамках проекта «Физико-математический прорыв» собираются поощрять учащихся школ денежными премиями за активное и результативное изучение физики, математики и информатики. Соответствующий проект постановления Кабинета Министров РТ пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Размер премии должен составить 57,5 тыс. рублей. Премировать предполагается в общей сложности 200 школьников: 50 учеников 5–7-х классов, 50 — 8-9-х классов и 100 — 10-11-х классов.

Претендовать на единовременное денежное поощрение смогут учащиеся как государственных, так и частных школ республики. Для этого они должны быть участниками физико-математических кружков, профильных олимпиад, конкурсов, форумов, турниров, фестивалей и иных мероприятий, летних и зимних интенсивных школ, агитбригад, физико-математических театров, математических музеев.

Успеваемость по физико-математическому направлению у претендентов должна быть не ниже 4,5 балла, необходима будет и рекомендация школы. Помимо всего остального, потребуется «наличие разработанного соискателем премиального вознаграждения сайта или других информационных каналов, направленных на популяризацию физико-математического направления».

Авторы идеи уверены, что денежное поощрение поспособствует развитию талантов и способностей учащихся, популяризации среди них изучения физики, математики и информатики, а также комплексной подготовке тех из них, кто нацелен на поступление в физико-математические вузы.