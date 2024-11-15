«Физмат прорыв» представят на IT-фестивале в Иннополисе

В Университете Иннополис 23 и 24 ноября состоится IT-фестиваль для школьников и студентов «Формула будущего». Его частью станет «Физико-математический прорыв» — первое из серии мероприятий одноименного республиканского проекта для школьников 7–11-х классов с лекциями, интерактивными станциями и головоломками по математике, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера РТ Романа Шайхутдинова.

Учителей в свою очередь ждет методический семинар по проекту «Физико-математический прорыв» и встреча с Романом Шайхутдиновым.

Сам вице-премьер напомнил, что проект «Физико-математический прорыв» был запущен в сентябре по инициативе Правительства РТ. Он нацелен на увеличение числа школьников, увлекающихся математикой и физикой, и призван оказать поддержку учителям и ученикам, которые хотят развиваться и использовать свои способности в науке.

По словам ректора Университета Иннополис Александра Гасникова, к проекту «Физмат прорыв» уже присоединились 100 математических кружков и 20 физико-математических классов, 1537 учеников из 97 школ республики. Известные российские ученые и исследователи провели более десяти открытых лекций по математике в образовательных учреждениях Набережных Челнов, Казани, Иннополиса и других городов.

При этом «Физмат прорыв» продолжает масштабироваться, к 2027 году планируется привлечь уже 4 тыс. школьников Татарстана.

Помимо фестиваля «Физико-математический прорыв», на «Формуле будущего» пройдут панельные дискуссии «Где начать карьеру», «Стартап в бакалавриате» и «Работа во время учебы», мастер-классы «Скиллы будущего» и «Как создать успешную карьеру с нуля». На площадке фестиваля будут работать тренажер собеседования с рекрутерами российских IT-компаний и CV-станция. Там участники получат рекомендации по составлению резюме и поведению на собеседовании. Для школьников состоится интерактивный практикум «Занимательная математика». Все желающие 24 ноября смогут побывать на дне открытых дверей в Университете Иннополис и стать участниками командного техноквиза «Проверь свои знания» в сфере науки и технологий.

«Мы ожидаем на „Формуле будущего“ 1000 участников — всех, кто стремится осознанно построить IT-карьеру. На фестивале будут представлены тематические карьерные и образовательные треки, чтобы каждый участник смог выбрать подходящее направление. Школьники, абитуриенты и студенты IT-специальностей точно найдут ответы на ключевые вопросы о будущем в IT: с чего начать карьерный путь, какие стеки самые востребованные, как устроен рынок найма и как строить карьеру, оставаясь независимым и востребованным специалистом», — заметил директор Университета Иннополис Искандер Бариев.

Участие в IT-фестивале является бесплатным. Регистрация продлится до 20 ноября, подробная программа размещена на сайте future-formula-innopolis.ru.