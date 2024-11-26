Школьники Нижнекамска собрали корм для полковых кошек и собак в зоне СВО

В Нижнекамске проходит сбор корма для полковых кошек и собак, которые обитают в зоне проведения спецоперации. Сбор объявил Координационный Совет 6-го и 7-го микрорайонов в рамках всероссийской акции.

«Бездомные и брошенные кошки и собаки бродят по полям сражений и чтобы выжить, они прибиваются к нашим ребятам, которые окружают их заботой и вниманием, подкармливают, а взамен получают положительные эмоции, любовь и дружбу», — пишут организаторы акции.

Всех желающих помочь животным в зоне СВО, ждут с 9 до 18 часов в Пункте сбора гуманитарной помощи по адресу: пр. Химиков 72 «б».

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку спецоперации.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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