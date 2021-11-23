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Ру Тат
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Происшествия
23 ноября 2021  14:31
Павел Климчак

ФСБ сообщила, как подросток готовил нападение на школу в Казани

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Задержанный сотрудниками ФСБ подросток, готовивший вооруженное нападение на школу в Казани, рассказал, что совершить преступление его убедил гражданин Украины.

Как сообщили в ЦОС ФСБ России, подросток общался с неким Ярославом в одном из мессенджеров.

Дома у школьника нашли пневматическую винтовку, а на телефоне – запросы о том, как переделать ее в боевое оружие, и информация о вооруженных нападениях на школы.

На задержанного подростка возбудили уголовное дело по статье «Приготовление к убийству двух и более лиц».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Казани задержали подростка, которого подозревают в подготовке расстрела в школе.

#подросток #вооруженное нападение #задержали
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