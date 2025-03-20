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Общество 20 марта 2025 14:35

Школьник из Казани победил на всероссийском конкурсе с проектом защиты городов от БПЛА

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Школьник из Казани Ибрагим Ахмадуллин занял первое место в номинации «Технологии, технологическое творчество» Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России».

Ибрагим интересуется техникой с четырех лет. Уже в первом классе он знал, что такое трансмиссия и дизельный двигатель. В 15 лет парень уже спроектировал настоящий боевой танк, который оценили профессиональные танкисты.

Сейчас Ибрагиму 16 лет. После атаки вражеских БПЛА на Казань, он разработал комплекс обнаружения беспилотников для защиты городов.

Фото: © Айрат Ахмадуллин

Сегодня молодой человек выступил с защитой своего проекта на конкурсе «Национальное достояние России».

«Я разработал комплекс в виде модуля с датчиками для обнаружения беспилотников. Такие устройства можно устанавливать на столбах электропередачи, вышках сотовой связи, крышах домов. Устройство способно обнаружить БПЛА на расстоянии до 50 километров. Оно оборудовано дневными оптическими камерами и телевизорами, которые фиксируют тепловое излучение двигателя БПЛА. Комплекс работает не в одиночку, а в сети с другими комплексами, окружая город», – рассказал «Татар-информу» школьник.

Ибрагим Ахмадуллин надеется, что использование его разработки совместно с применением комплексов ПВО значительно повысит уровень защиты городов от вражеских атак.

#атака БПЛА #конкурс #конкурс проектов
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