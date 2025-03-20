Школьник из Казани победил на всероссийском конкурсе с проектом защиты городов от БПЛА
Школьник из Казани Ибрагим Ахмадуллин занял первое место в номинации «Технологии, технологическое творчество» Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России».
Ибрагим интересуется техникой с четырех лет. Уже в первом классе он знал, что такое трансмиссия и дизельный двигатель. В 15 лет парень уже спроектировал настоящий боевой танк, который оценили профессиональные танкисты.
Сейчас Ибрагиму 16 лет. После атаки вражеских БПЛА на Казань, он разработал комплекс обнаружения беспилотников для защиты городов.
Сегодня молодой человек выступил с защитой своего проекта на конкурсе «Национальное достояние России».
«Я разработал комплекс в виде модуля с датчиками для обнаружения беспилотников. Такие устройства можно устанавливать на столбах электропередачи, вышках сотовой связи, крышах домов. Устройство способно обнаружить БПЛА на расстоянии до 50 километров. Оно оборудовано дневными оптическими камерами и телевизорами, которые фиксируют тепловое излучение двигателя БПЛА. Комплекс работает не в одиночку, а в сети с другими комплексами, окружая город», – рассказал «Татар-информу» школьник.
Ибрагим Ахмадуллин надеется, что использование его разработки совместно с применением комплексов ПВО значительно повысит уровень защиты городов от вражеских атак.