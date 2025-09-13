Школьная мастерская в Нурлатском районе стала волонтерским штабом для фронта

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

В Андреевской школе Нурлатского района при поддержке учителя технологии Юрия Будяшкина с начала специальной военной операции действует мастерская – волонтерский штаб, где школьники изготавливают окопные свечи и противодроновые пули. После уроков ученики нарезают готовые изделия и упаковывают посылки для фронта.

Юрий Будяшкин рассказал, что впервые заинтересовался технологией после разговора с коллегами из соседнего района: «Съездил в соседний район и детально изучил технологию. Для изготовления пуль закупил 4,5-миллиметровые шарики для пневматики и термоусадочную трубку».

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

По совету аксубаевцев он сначала делал пули из семи шариков, затем уменьшил их число до шести – посоветовал и сын Владислав, который сам участвует в спецоперации: «Он сказал, что пули из 6 шариков лучше. Бывали случаи, когда пули из 7 заклинивало в автомате», – поделился педагог.

Учитель отмечает: если бы была возможность печатать пули на 3D-принтере, «конечно же, еще лучше», но на данный момент такой техники в школе нет. Несмотря на это, вручную изготовленные пули, по словам Юрия Зиновьевича, на практике оказываются эффективнее обычных: «Шансы попасть в дрон возрастают многократно».

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

Школьная мастерская уже отправила на фронт около 2 тыс. таких пуль.

«Если даже только 10 процентов из них достигнут цели, это значит 200 сбитых дронов. А сколько спасенных жизней! – говорит Юрий Зиновьевич. – Ведь вражеские дроны на передовой создают огромную опасность». Материалы для изготовления педагог заказывает на маркетплейсах; недавно пришла термоусадочная трубка длиной 30 метров, а восемь банок пневматических шариков уже готовы – этого должно хватить еще примерно на 2 тыс. штук.

Группой учеников и педагогов проделана большая работа: с начала спецоперации Андреевская школа отправила на фронт 7 176 окопных свечей и 2 тыс. противодроновых пуль. Из этого количества 843 свечи и 500 пуль изготовлены в период летних каникул.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.