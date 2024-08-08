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ВГТРК: Состояние раненного военкора Поддубного оценивается как тяжелое
Состояние военного корреспондента Евгения Поддубного, который накануне получил ранение в Курской области, врачи оценивают как тяжелое. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия-24».
«Тяжелое состояние. Там тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета», – сказал врач.
В Курской больнице, куда военкор попал после атаки со стороны ВСУ, провели все необходимые исследования, а врачи назначили курс лечения. Скоро Поддубного направят в московскую клинику.
Ведущий телеканала «Россия 24» накануне сообщил, что машина военкора Евгения Поддубного попала под обстрел ВСУ в Курской области, он получил тяжелые ранения. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
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