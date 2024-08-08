ВГТРК: Состояние раненного военкора Поддубного оценивается как тяжелое

Состояние военного корреспондента Евгения Поддубного, который накануне получил ранение в Курской области, врачи оценивают как тяжелое. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия-24».

«Тяжелое состояние. Там тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета», – сказал врач.

В Курской больнице, куда военкор попал после атаки со стороны ВСУ, провели все необходимые исследования, а врачи назначили курс лечения. Скоро Поддубного направят в московскую клинику.

Ведущий телеканала «Россия 24» накануне сообщил, что машина военкора Евгения Поддубного попала под обстрел ВСУ в Курской области, он получил тяжелые ранения. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.