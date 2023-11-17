СК проводит проверку после обрушения пятиэтажки в Астрахани

В Астрахани после частичного обрушения жилого дома возбуждено уголовное дело. Информация об этом появилась в Telegram-канале регионального управления СК России.



Предварительно, причиной обрушения стали ремонтные работы, в результате которых были повреждены несущие конструкции.



По поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.



Напомним, накануне в Астрахани на площади Привокзальной произошло обрушение части дома. В результате происшествия погиб один человек.

Как сообщили в МЧС Региона, под завалами обрушившейся части жилого дома в Астрахани людей нет.

«Все граждане, проживающие в обрушившихся подъездах, установлены, пропавшие отсутствуют», – отметили в ведомстве.