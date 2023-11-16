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При обрушении дома в Астрахани погиб один человек, несколько пропали без вести
Один человек погиб, несколько числятся пропавшими без вести после частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в Астрахани, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.
«Предварительно, погибла 84-летняя женщина, несколько человек числятся пропавшими без вести», – отметил губернатор.
Ранее мы сообщали, что в Астрахани на площади Привокзальной произошло обрушение части дома.
В трех школах города открыты пункты временного размещения. Все министерства и службы переведены на круглосуточный режим.
По предварительным данным версию взрыва службы опровергают, произошло обрушение конструкции здания.
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