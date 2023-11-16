При обрушении дома в Астрахани погиб один человек, несколько пропали без вести

Один человек погиб, несколько числятся пропавшими без вести после частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в Астрахани, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

«Предварительно, погибла 84-летняя женщина, несколько человек числятся пропавшими без вести», – отметил губернатор.

Фото: t.me/babushkin30

Ранее мы сообщали, что в Астрахани на площади Привокзальной произошло обрушение части дома.

В трех школах города открыты пункты временного размещения. Все министерства и службы переведены на круглосуточный режим.

По предварительным данным версию взрыва службы опровергают, произошло обрушение конструкции здания.