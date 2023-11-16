В Астрахани обрушилась часть пятиэтажного дома

В Астрахани на площади Привокзальной произошло обрушение части дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Игорь Бабушкин.

Фото: t.me/s/babushkin30

«Для жителей дома организовано три пункта временного размещения. Жители обеспечиваются горячим питанием и водой», – указал он.

В настоящее время все оперативные службы на месте, создан оперативный штаб.

