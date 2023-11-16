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В Астрахани обрушилась часть пятиэтажного дома
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В Астрахани на площади Привокзальной произошло обрушение части дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Игорь Бабушкин.
«Для жителей дома организовано три пункта временного размещения. Жители обеспечиваются горячим питанием и водой», – указал он.
В настоящее время все оперативные службы на месте, создан оперативный штаб.
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