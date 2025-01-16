СК назвал имена новых фигурантов убийства генерала Игоря Кириллова

В деле об убийстве генерала Игоря Кириллова появились новые подозреваемые, которые арендовали в хостеле комнату для исполнителя преступления. Об этом сообщил Следственный комитет.

По версии следствия, Батухан Точиев и Рамазан Падиев через интернет забронировали номер для задержанного по делу Ахмада Курбанова в хостеле под Москвой, где тот планировал скрываться после теракта. Аренда была организована по указанию «неустановленного куратора», который осуществлял денежные переводы на счет Точиева, который затем расплатился за комнату. Падиев, в свою очередь, посетил хостел, произвел оплату и заснял видеоматериал как внутри помещения, так и снаружи. Позднее он передал ключи от номера Курбанову, сообщили в СК.

На данный момент Точиев и Падиев задержаны. Следственные органы обратились в суд с просьбой об их аресте. Им грозит до пожизненного заключения.

17 декабря прошлого года в результате взрыва погиб генерал Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Предполагается, что устройство было спрятано в самокате, припаркованном рядом с жилым домом.

По делу был задержан гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов, который признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. 19 декабря он был арестован. После инцидента были возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте боеприпасов.