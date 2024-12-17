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В результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов
В результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщили РИА Новости.
Кириллов был начальником войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации.
Как сообщает ТАСС, причиной взрыва, при котором погиб начальник войск РХБЗ, стало заложенное в самокат взрывное устройство.
«Татар-информ» рассказывал, что сегодня в Москве произошел взрыв, на котором, предварительно, погибли два человека. На месте взрыва работает следственная группа. Проверка обстоятельств инцидента на контроле у Прокуратуры Москвы.
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