В результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов

В результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщили РИА Новости.

Кириллов был начальником войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации.

Как сообщает ТАСС, причиной взрыва, при котором погиб начальник войск РХБЗ, стало заложенное в самокат взрывное устройство.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня в Москве произошел взрыв, на котором, предварительно, погибли два человека. На месте взрыва работает следственная группа. Проверка обстоятельств инцидента на контроле у Прокуратуры Москвы.