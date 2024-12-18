Силовики задержали исполнителя убийства генерала-лейтенанта Игоря Кириллова

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России и следователями СК России задержали исполнителя убийства начальника генерала-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как передает СК РФ, задержанным оказался гражданин Узбекистана, за преступление ему обещали 100 тыс. долларов США и выезд в одну из европейских стран для проживания.

По данным следователей, мужчину завербовали украинские спецслужбы. По их заданию он прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство. Он разместил его на электросамокате, который припарковал у подъезда жилого дома, где проживал Игорь Кириллов.

Для того, чтобы наблюдать за военным, он арендовал каршеринг, где установил видеокамеру. Съемка с этой камеры транслировалась организаторам теракта в онлайн режиме в город Днепр. После того, как поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда, взрывное устройство было дистанционно приведено в действие.

Накануне стало известно о гибели генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который возглавлял войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Инцидент произошел в Москве на Рязанском проспекте, где взрыв прогремел рядом с входом в многоквартирный дом. Взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. В СК заявили, что бомбу поместили в самокат. Устройство было начинено поражающими элементами. Мощность сработавшего взрывного устройства составила около 300 г тротила.