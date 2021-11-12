Ситуация с коронавирусом за последнюю неделю ухудшилась в пяти регионах России

В Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях за минувшую неделю ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

«Ситуация осложнилась в пяти субъектах Российской Федерации. Это Амурская, Иркутская, Новосибирская, Рязанская, Томская области. На тепловой карте портала стопкоронавирус.рф они перешли из оранжевой в красную зону», — приводит слова Голиковой оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В то же время, согласно последним данным ведомства, заболеваемость Covid-19 в Тыве и Калмыкии на 100 тыс. населения за неделю снизилась. Индикация на тепловой карте в этих регионах с красной сменилась на ярко-оранжевую.

Красный цвет на тепловой карте означает, что в конкретном регионе фиксируется более 150 выявленных случаев заражения на 100 тыс. человек или низкий уровень охвата ПЦР-тестированием.

В России на сегодняшний день продолжается активная прививочная кампания. Глава государства Владимир Путин ранее неоднократно напоминал о важности вакцинации и отмечал высокую эффективность и безопасность отечественных препаратов от коронавирусной инфекции.