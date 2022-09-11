Кадыров призвал изменить стратегию СВО и вернуть оставленные города Харьковской области

В ближайшее время Россия обязательно вернет контроль над городами Изюм, Купянск и Балаклея, которые были оставлены накануне. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он подчеркнул, что верит в скорый перелом ситуации и что российские военные не только вернут эти города, но и «дойдут до Одессы». «Но это абсолютно ничего не значит, я, Рамзан Кадыров, официально заявляю, что все эти города будут возвращены обратно. Там уже находятся наши люди, специально подготовленные для этой работы», — уверил он.

Тем не менее высшее командование должно объяснить эту ситуацию и изменить стратегию ведения СВО, в противном случае глава Чечни, как он заявил, готов обратиться в Минобороны и к руководству РФ.

«Если сегодня-завтра не будет сделано изменение стратегии проведения специальной военной операции, я вынужден буду выходить на руководство Министерства обороны и руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию, которая есть на земле. Ситуация очень интересная. <...> офигенная ситуация, то, что отдали несколько городов и сел, в этом есть плюсы. Мы, не афишируя, заводили своих людей, они на спецзадании на месте, они заступили, начали свою работу», — заключил он.

Ранее власти ДНР рассказали, что в Харьковской области российские войска оставили город Изюм. В Министерстве обороны РФ заявили, что из районов Изюма и Балаклеи силы были переброшены на Донецкое направление. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин признал тяжесть ситуации в Красном Лимане.