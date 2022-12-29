Системы ПВО сбили украинские беспилотники над Брянской областью

В Брянской области сработала система ПВО. В результате военным удалось сбить несколько беспилотников, принадлежащих ВСУ. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.

«На территории Клинцовского района работает наша система ПВО. Разрушений и пострадавших нет. В результате работы были сбиты БПЛА», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Как и другие приграничные регионы России, Брянская область подвергается атакам ВСУ с начала спецоперации на Украине. Так, несколько дней назад украинский БПЛА атаковал электросети в Трубчевском районе, а накануне на границе региона была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.