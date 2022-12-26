На границе Брянской области ликвидировали украинскую диверсионную группу

Накануне на границе с Брянской области с Украиной была ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа из четырех диверсантов, передает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

«В результате боестолкновения 25 декабря 2022 года уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения на территорию Брянской области с Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что диверсанты имели при себе иностранное вооружение – немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и боеприпасы к ним, а также приборы связи и навигации. Кроме того, в сообщении говорится ,что у них были при себе «средства для совершения диверсионно-террористических актов – четыре СВУ общей мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте».

В Брянской области, как и в других приграничных регионах России, введен желтый (высокий) уровень террористической угрозы. Это связано с тем, что с начала военной спецоперации, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, этот региона неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины.