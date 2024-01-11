Систему «Электронное образование РТ» обсудят сегодня на родительском онлайн-собрании

Сегодня в 17.00 в Татарстане состоится общереспубликанское родительское собрание, посвященное информационным технологиям в образовании. Одной из тем обсуждения станет обновленная система «Электронное образование РТ». Об этом рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Участие в обсуждении примут представители Минобрнауки и Минцифры РТ. Присоединиться к трансляции можно в официальных сообществах ведомств во «ВКонтакте».

Также министр рассказал, что к системе уже самостоятельно подключились свыше 70 тыс. татарстанских родителей.