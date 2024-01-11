Вход в новый портал электронного образования: как пройти квест родителям и школьникам

Школы Татарстана перешли на обновленное «Электронное образование РТ»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Функциональных возможностей в системе стало на 75% больше»

Электронная образовательная система Татарстана изменилась. Теперь она базируется на новом портале: ms-edu.tatar.ru.

«Это обновленная система, которая предоставляет новые возможности как для учащихся и их родителей, так и для педагогов и администрации школы», – рассказал «Татар-информу» заместитель министра образования и науки РТ Рамис Музипов.

Прежняя версия представляла собой лишь электронный дневник и журнал с оценками учащихся. За 14 лет она сильно устарела, стали возникать неполадки и сложности, поэтому и потребовалась модернизация.

«Обновленную систему можно установить на любую платформу, на телефон с разными операционными системами. Она намного удобнее для учителя, поскольку предусматривает помимо выставления оценок и выгрузки домашних заданий, возможность формировать уроки по всем предметам. Помимо компьютерной версии есть мобильные приложения отдельно для детей – “Я – школьник” и для родителей – “Дневник. Моя школа”», – заметил Музипов.

Рамис Музипов: «Это обновленная система, которая предоставляет новые возможности как для учащихся и их родителей, так и для педагогов и администрации школы» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Преимуществ, которые получат школы, учителя и родители в обновленной версии, довольно много.

«Функциональных возможностей в системе стало на 75% больше. Нужно просто привыкнуть и разобраться с этими функциями, как и во всем новом. Но на длинной дистанции это даст сокращение времени для учителей и администрации школы на рутинные задачи. И это время они посвятят детям и улучшению образовательного процесса», – считает начальник отдела цифровой трансформации в сфере культуры, образования и молодежной политики Центра цифровой трансформации РТ Булат Габдрахманов.

Он напомнил, что в прошлом году платформу протестировали в трех пилотных школах Татарстана. «После того как они привыкли к ней, сразу назвали массу преимуществ и очень довольны», – подчеркнул представитель Центра цифровой трансформации.

Как получить доступ в систему электронного образования через Госуслуги

Вход в региональную систему как для родителей, так и для учеников возможен только через портал Госуслуг РФ. Это новое федеральное требование.

«Обновленную систему можно установить на любую платформу, на телефон с разными операционными системами» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Необходимо создать учетные записи для детей. Сделать это нужно всего один раз. И до конца 11-го класса у родителей, как и раньше, будет удобный доступ к электронным дневникам», – пояснил Габдрахманов.

Как это сделать?

Родителям: нужно авторизоваться под своими данными на портале gosuslugi.ru, перейти в раздел «Документы», далее – «Семья и дети». Важно: у вас должна быть подтвержденная учетная запись на портале.

В блоке «Дети» нужно внести данные о ребенке. Сделать это можно, следуя инструкции.

После привязки и подтверждения детей родитель может входить в систему ms-edu.tatar.ru со своим логином и паролем от портала Госуслуг.

Для школьников младше 14 лет родители должны создать детскую упрощенную учетную запись в своем личном кабинете на Госуслугах в разделе «Семья и дети».

Для учащихся старше 14 лет на портале Госуслуг нужно создать отдельную «взрослую» подтвержденную учетную запись.

Подробная инструкция по созданию учетных записей для детей – по ссылке.

После этого можно входить в систему «Электронное образование РТ» с логином и паролем ребенка от портала госуслуг.

В прошлом году платформу протестировали в трех пилотных школах Татарстана Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Куда обращаться, если возникают проблемы у родителей и учителей

Представитель Минцифры Татарстана отметил, что процесс внедрения чего-то нового всегда непростой, но в результате школы республики получат хороший рабочий инструмент для улучшения образовательного процесса.

«Возможно, в первое время могут возникнуть какие-то трудности, поэтому работает техническая поддержка системы, куда можно написать свое обращение по кнопке “Написать нам” внизу сайта», – отметил Габдрахманов.

Кроме того, для родителей и учителей работает горячая линия. Позвонив по телефону (843) 525-70-99, можно получить необходимые разъяснения.

Эксперт заверил, что система электронного образования надежно защищена от утечки персональных данных. «Она защищена так же, как и все другие государственные системы республики. Здесь никаких поводов для переживаний нет», – сказал он.

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В чем преимущества обновленной системы для учителей

В обновленной системе более простой и современный интерфейс – вести электронный журнал намного легче, а функций в нем больше. Об этом просили сами педагоги, уточнил Габдрахманов.

«Это, например, выставление “веса оценки”. Кроме того, они могут выложить домашнее задание не для всего класса, а для определенного ученика. Есть большое количество готовых отчетов для классного руководителя, чтобы он не тратил на них время», – пояснил спикер.

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Одним из основных преимуществ он назвал библиотеку цифровых материалов, которые учитель может использовать при планировании урока и для домашних заданий.

«Учителя пилотных школ нам сообщили, что значительно сократилось время подготовки к уроку. И они стали более разнообразными и интересными за счет библиотеки, встроенной в систему. То есть система помогает учителю подобрать материалы», – сказал представитель Центра цифровой трансформации.

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На платформе есть готовые сценарии уроков по Федеральному государственному образовательному стандарту. Можно автоматически планировать уроки и проводить автопроверку домашних заданий с помощью искусственного интеллекта.

«Образовательный процесс будет более автоматизированным, и у учителей появится больше времени для более качественной работы с детьми», – убежден Габдрахманов.

Система значительно облегчит работу администрации школы. В частности, вся работа с заявлениями, кадрами и отчетами будет в одном месте. Все заявления из Госуслуг РФ будут сразу поступать на этот ресурс.

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Кроме того, аттестаты учеников можно будет прямо из системы.

Преимущества для родителей и учеников

Родители в системе могут ознакомиться не только с расписанием занятий своего ребенка, но и увидеть весь учебный план по предметам.

Процесс внедрения чего-то нового всегда непростой, но в результате школы республики получат хороший рабочий инструмент для улучшения образовательного процесса Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Они могут отслеживать, на какой стадии изучения того или иного предмета находится их ребенок. Могут смотреть, какие темы их ребенок будет изучать. Узнать, каких результатов он должен достичь по каждой теме и какой прогресс по предметам у ученика происходит», – перечислил достоинства платформы Габдрахманов.

Благодаря обновлению системы у родителей появилась возможность автоматически проинформировать учителя об отсутствии ребенка на уроке, а не через мессенджер. Чаты классов и школы теперь находятся на одном ресурсе.

«Ученики и родители получают доступ к видеоматериалам, тестам по теме урока. Не только к тем, которые дает учитель, но и к подборкам, которые можно дополнительно изучить. Ученики в рамках домашних заданий могут пройти тесты, и их результаты сразу увидит учитель. И педагогу не нужно тратить время на проверку бумажных тетрадей», – отметил начальник отдела Центра цифровой трансформации.

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Еще одно новшество связано с выполнением домашних заданий учениками на компьютере. Здесь программа сразу выдаст результат, покажет, где были допущены ошибки, объяснит правила. Более того, пояснит, как правильно нужно было выполнить задание. На платформе также размещены верифицированные материалы для подготовки к ЕГЭ, чего не было в старой версии «Электронного образования».

«В части оценок есть улучшения, которые заметят родители. Например, учитель может выставить оценку с точкой, у которой есть срок исправления до определенной даты», – сообщил спикер.

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Кроме того, есть возможность зарегистрировать школьника на олимпиаду и увидеть ее результаты. А в системе будет «Школьный информатор» – здесь можно будет узнать новости образовательной организации и города.