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Минцифры: Более 70 тыс. родителей уже подключились к новому «Электронному образованию РТ»
Более 70 тыс. татарстанских родителей уже самостоятельно подключились к системе «Электронное образование РТ». Однако сделать это можно и после 22 января — когда в школах появится утвержденное постоянное расписание и будут решены ключевые организационные вопросы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.
«Для тех, у кого остаются сложности, сообщаю, что созданием доступов к системе можно спокойно заняться после 22 января — к этому времени в образовательных учреждениях республики появится утвержденное постоянное расписание и будут решены все оргвопросы. Учебно-воспитательный процесс идет при этом в штатном режиме», — заявил министр.
Этот вопрос, в частности, будет обсуждаться на общереспубликанском родительском собрании с представителями Минобрнауки и Минцифры РТ, которое пройдет в онлайн-формате. Мероприятие начнется сегодня в 17.00.
Он перечислил два способа для входа в систему: через ЕСИА на портале государственных услуг России либо с помощью логина и пароля ребенка, которые можно получить в школах с 22 января.
Хайруллин напомнил, что благодаря внедрению обновленной версии «Электронного образования РТ» родители и школьники получают доступ к богатой библиотеке с материалами по всем школьным предметам, поборкам для углубленного изучения материала, вариантам выполнения домашних заданий. Также новая ситема повысит прозрачность наблюдения за ходом освоения образовательных программ.
«Главным образом, в конечном счете, это разгрузит учителей от дополнительной нагрузки и отчетов. Учителя смогут уделять больше времени образовательному процессу и каждому ребенку в отдельности», — заключил он.
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